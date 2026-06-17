Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Sichtschutz an Bauzäunen im Stadtpark angezündet

Polizei sucht Gruppe von Jugendlichen

Goch (ots)

Am Mittwoch (17. Juni 2026) gegen 02:50 Uhr wurde eine Gruppe von drei bis fünf Jugendlichen im Stadtpark in Goch dabei beobachtet, wie sie den Kunststoff-Sichtschutz an Bauzäunen an mehreren Stellen anzündeten. Diese Bauzäune sind für ein am Wochenende stattfindendes Festival aufgestellt. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung der Brücke zur Wiesenstraße. Sie hatten sich vorher wohl auf dem Spielplatz Stadtpark 1 (im Bereich des ehemaligen Verkehrsübungsplatzes) aufgehalten. Es kann nur gesagt werden, dass es sich um männliche Jugendliche gehandelt haben soll. Die Polizei ermittelt jetzt zu dieser Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

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