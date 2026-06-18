Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Radfahrer auf der falschen Seite wird von Autofahrer übersehen

Radfahrer flüchtet nach Unfall an der Kalkarer Straße

Kleve (ots)

Am Dienstag (16. Juni 2026) kam es gegen 22:40 Uhr in Kleve an der Kalkarer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, welcher anschließend vom Unfallort flüchtete. Der Fahrer eines Nissan Pixo wollte von der Kalkarer Straße, aus Richtung Klever Ring kommend, nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Ihm kam auf dem Radweg ein Radfahrer ohne Licht entgegen, den er zunächst nicht wahrgenommen hatte. Es kam dann auf dem Radweg zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Autofahrer ausstieg, um sich nach dem Radfahrer zu erkundigen, stieg dieser auf sein Fahrrad, gab an "No time, wife at home" und fuhr weiter auf der falschen Seite in Richtung Klever Ring. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei sucht jetzt nach dem Radfahrer, der wie folgt beschrieben werden kann:

- ca. 180cm groß - normale Figur - englische Sprache - schwarze Schirmmütze - graue Softshelljacke - schwarz-graue Arbeitshose - Sneaker (Farbe unbekannt)

Bei dem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Gazelle gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise erbeten unter Telefon 02821 5040. (sp)

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