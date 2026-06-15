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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260615.1 Krempdorf: Autofahrer streift Radfahrerin beim Überholen und flüchtet

Krempdorf (ots)

Am Freitagnachmittag hat ein unbekannter Autofahrer in Krempdorf eine Radfahrerin beim Überholen gestreift und dadurch einen Sturz verursacht. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau um 16:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Dorfstraße, der Landesstraße 119, außerorts von Kremperheide kommend in Richtung Krempdorf. Von hinten näherte sich ein dunkler Audi-Kombi und überholte die Radfahrerin. Dabei hielt der Fahrer offenbar so wenig Abstand ein, dass die 21-Jährige Fahrzeugteile an ihrem Ellenbogen spürte.

Die Radfahrerin geriet ins Straucheln und stürzte auf die Straße. Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Geschädigte begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Dort nahmen Ärzte sie für eine Nacht stationär auf.

Die 21-Jährige zeigte den Vorfall am Samstag beim Polizeirevier Brunsbüttel an. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht nach dem Fahrer des dunklen Audi-Kombis. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, melden sich beim Polizeirevier Brunsbüttel unter 04852 60240.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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