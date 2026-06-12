PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260612.1 Glückstadt: Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugaufbrüchen

Glückstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in Glückstadt mehrere Autos aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Bereich Am Hafen, Am Kommandantengraben, Ballhausstraße, Am Güterbahnhof, Grönlandstraße, Pentzstraße und Itzehoer Straße zu mehreren Taten. Die betroffenen Fahrzeuge standen jeweils auf Parkplätzen oder im öffentlichen Verkehrsraum. In mehreren Fällen zerstörten die Täter Seitenscheiben der Fahrzeuge.

Die Polizeistation Glückstadt ermittelt nun aufgrund der aufgebrochenen Autos wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen. Zeugen, die in der Nacht im Bereich der oben genannten Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04124 30110 zu melden.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Das gilt auch für kurze Abwesenheiten und insbesondere dann, wenn Taschen, Rucksäcke, Portemonnaies oder andere Gegenstände von außen sichtbar im Auto liegen. Schon wenige Minuten können Tätern als Gelegenheit ausreichen.

Theresa Straßmann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 09:37

    POL-IZ: 260611.1 Marne: Kupferdiebe in Marne unterwegs - Polizei sucht Zeugen

    Marne (ots) - Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstagnachmittag ist es in Marne zu zwei Diebstählen von Kupferregenfallrohren gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. In der Österstraße demontierte ein unbekannter Täter ein Fallrohr von der dortigen Kapelle im Eingangsbereich zum Friedhof. Er entnahm das Rohr aus der ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 15:16

    POL-IZ: 260610.1 Itzehoe: Warnung vor Schockanrufen

    Itzehoe (ots) - Aktuell verzeichnet die Polizeidirektion Itzehoe vor allem im Kreis Steinburg eine gehäufte Welle von sogenannten Schockanrufen. Die Kriminellen gehen dabei mit einer neuen Betrugsmasche vor. Die Polizei warnt eindringlich und möchte hiermit die Bevölkerung für die sich ständig verändernden Legenden der Täter sensibilisieren. In den aktuellen Fällen geben sich die unbekannten Anrufer am Telefon als ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 11:52

    POL-IZ: 260609.1 Windbergen: Erneut Mutterschafe von Weide gestohlen

    Windbergen (ots) - In Windbergen haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag acht Mutterschafe und sechs Lämmer von einer Weide entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Im Zeitraum von Samstag, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 17:00 Uhr, entwendeten Unbekannte acht Mutterschafe und sechs Lämmer von einer Weide. Die Weide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren