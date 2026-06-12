Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260612.1 Glückstadt: Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugaufbrüchen

Glückstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in Glückstadt mehrere Autos aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Bereich Am Hafen, Am Kommandantengraben, Ballhausstraße, Am Güterbahnhof, Grönlandstraße, Pentzstraße und Itzehoer Straße zu mehreren Taten. Die betroffenen Fahrzeuge standen jeweils auf Parkplätzen oder im öffentlichen Verkehrsraum. In mehreren Fällen zerstörten die Täter Seitenscheiben der Fahrzeuge.

Die Polizeistation Glückstadt ermittelt nun aufgrund der aufgebrochenen Autos wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen. Zeugen, die in der Nacht im Bereich der oben genannten Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04124 30110 zu melden.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Das gilt auch für kurze Abwesenheiten und insbesondere dann, wenn Taschen, Rucksäcke, Portemonnaies oder andere Gegenstände von außen sichtbar im Auto liegen. Schon wenige Minuten können Tätern als Gelegenheit ausreichen.

Theresa Straßmann

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