Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener hat am frühen Freitagabend, 23. Januar 2026, versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Einsatzkräften war der Peugeot gegen 18 Uhr auf der Strundenstraße aufgefallen. Als sich der Streifenwagen hinter dem Auto einordnete, gab der Fahrer plötzlich Gas. Obwohl der Streifenwagen dem Peugeot Anhaltesignale gab, setzte dieser seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort und missachtete dabei die Vorfahrtsregelung. Schließlich hielt der Wagen auf der Markenstraße abrupt an. Da die beiden Fahrzeuginsassen sitzen blieben, musste ein Polizist den Fahrer aus dem Auto ziehen. Den Beifahrer forderten die Einsatzkräfte auf, ebenfalls auszusteigen. Um eine weitere Flucht zu verhindern, mussten sie die beiden fesseln.

Der Beifahrer, ein 21-jähriger Gelsenkirchener, wurde noch vor Ort nach Klärung seiner Identität entlassen. Da jedoch der Verdacht bestand, dass der Fahrer nicht seine richtige Identität angegeben hatte und zudem der Verdacht des Drogenkonsums vorlag, wurde er zur Klärung seiner Identität sowie zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt mit zur Wache genommen. Einen freiwilligen Drogenvortest hatte der Mann zuvor abgelehnt. Auf der Wache konnte seine tatsächliche Identität festgestellt werden. Es handelte sich um einen 26-jährigen Essener. Der Peugeot musste abgeschleppt werden, da er eine Verkehrsbehinderung darstellte.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

