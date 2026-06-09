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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260609.1 Windbergen: Erneut Mutterschafe von Weide gestohlen

Windbergen (ots)

In Windbergen haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag acht Mutterschafe und sechs Lämmer von einer Weide entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 17:00 Uhr, entwendeten Unbekannte acht Mutterschafe und sechs Lämmer von einer Weide. Die Weide befindet sich zwischen den Straßen Hauptstraße (L 138) von Elpersbüttelerdonn nach Gudendorf und der Straße Gudendorfer-Landweg in Windbergen, direkt angrenzend an den "Windberger Graben". Die Eigentümer stellte den Diebstahl am Sonntag fest.

Die Tiere trugen zwar noch ihre volle Wolle, aufgrund der Anzahl der Schafe ist jedoch davon auszugehen, dass nicht zwangsläufig ein größerer Anhänger genutzt wurde. Der Täter könnte auch einen unauffälligeren, typischen Schafanhänger benutzt haben.

Die Polizei Meldorf ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich L 138, Gudendorfer-Landweg oder dem Windberger Graben beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04832 20350 entgegen.

Theresa Straßmann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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