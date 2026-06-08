Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260608.3 Hohenlockstedt: Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Baum - Polizei sucht Zeugen

Hohenlockstedt (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend in Hohenlockstedt nach einem Verkehrsunfall einen stark beschädigten Audi an der Unfallstelle zurückgelassen. Die Polizei stellte später fest, dass an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die nicht zu dem Wagen gehören. Die Ermittlungen dauern an.

Passanten informierten Polizei und Rettungsdienst gegen 23:30 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 77 in Höhe Hungriger Wolf. Nach ersten Erkenntnissen war ein schwarzer Audi A 3 gegen 23:00 Uhr frontal gegen einen Baum gefahren. Personen, die zu dem Fahrzeug gehörten, trafen die Einsatzkräfte vor Ort nicht mehr an.

Der Audi stand quer zur Fahrtrichtung vollständig abseits der Bundesstraße. Die Fahrzeugfront befand sich an einem größeren Baum und wies starke Beschädigungen auf. Sämtliche Fahrzeugtüren waren geschlossen.

Da aus dem Motorraum zunehmend Rauch drang, forderten die Einsatzkräfte die Freiwilligen Feuerwehren Hohenlockstedt und Ridders an. Die Feuerwehr löschte den betroffenen Bereich ab und baute die Fahrzeugbatterie aus.

Aufgrund der Gesamtumstände forderten die Einsatzkräfte zusätzlich über die Freiwillige Feuerwehr Wrist eine Drohne mit Wärmebildkamera an. Die Drohne suchte unter anderem den Bereich rund um die Unfallstelle sowie mögliche Fluchtrouten ab. Die Suche endete um 01:37 Uhr ohne Ergebnis.

Die Polizei stellte den Audi sicher und ließ das Fahrzeug für weitere Untersuchungen abschleppen. Im Rahmen der ersten Überprüfung stellten die Beamten fest, dass an dem Audi Kennzeichen angebracht waren, die nicht zu dem Fahrzeug gehören. Die Ermittler prüfen derzeit unter anderem, wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt geführt hat und wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist. Zudem besteht der Verdacht der Verkehrsunfallflucht sowie der Urkundenfälschung.

Die Polizeistation Hohenlockstedt bittet um Hinweise zu dem schwarzen Audi A 3 und möglichen Insassen. Gesucht werden insbesondere Zeugen, die das Fahrzeug vor dem Unfall auf der Bundesstraße 77 oder im Bereich Hungriger Wolf gesehen haben oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04826 3767570 entgegen.

Björn Gustke

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