POL-IZ: 260604.1 Brunsbüttel: Mutterschafe von Weide gestohlen
Brunsbüttel (ots)
In Brunsbüttel haben Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag 25 Mutterschafe von einer Weide entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen.
Im Zeitraum von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 15:30 Uhr, entwendeten Unbekannte vom Holstendamm etwa 25 Mutterschafe von einer Wiese. Der Eigentümer stellte den Diebstahl am Mittwochnachmittag fest.
Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von einem Diebstahl aus. Da die Tiere noch ihre volle Wolle tragen, dürften die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug oder einen größeren Anhänger genutzt haben. Die zu den Muttertieren gehörenden Lämmer ließen sie auf der Weide zurück.
Die Polizei Brunsbüttel ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Holstendamm beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04852 60240 entgegen.
Björn Gustke
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