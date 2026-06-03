Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260603.2 Itzehoe: Serie von Pkw-Aufbrüchen in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Itzehoe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter in der Itzehoer Innenstadt eine Reihe von Autos aufgebrochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 04:45 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Itzehoe auf dem Parkplatz des Landgerichts Itzehoe am Theodor-Heuss-Platz mehrere beschädigte Autos fest. Unbekannte hatten offenbar im Laufe der Nacht die Seitenscheiben der Autos eingeschlagen und jeweils das Fahrzeuginnere durchwühlt.

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen stießen die Polizisten auch im weiteren Bereich des Theodor-Heuss-Platzes, im dortigen Parkhaus und in der Stiftstraße auf weitere beschädigte Autos. Das Vorgehen der Täter war überall gleich. Insgesamt registrierte die Polizei zehn aufgebrochene Fahrzeuge.

Das Polizeirevier Itzehoe ermittelt nun aufgrund der aufgebrochenen Autos wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Theresa Straßmann

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