Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260603.1 Heide: Schockanruf bringt Seniorin um Bargeld

Heide (ots)

Am Dienstagabend haben Betrüger in Heide eine 88-jährige Frau mit einem sogenannten Schockanruf zur Übergabe von Bargeld veranlasst. Ein unbekannter Mann holte das Geld später an der Wohnanschrift der Geschädigten ab. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Zwischen 21:00 Uhr und 24:00 Uhr erhielt die Seniorin in der Helgoländer Straße mehrere Anrufe. Eine Frau gab sich am Telefon als Mitarbeiterin eines Krankenhauses aus. Sie behauptete, der Schwiegersohn der 88-Jährigen habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Dabei habe er eine schwangere Frau verletzt, die nun eine Operation benötige. Die Geschädigte müsse die Kosten tragen, andernfalls müsse ihr Schwiegersohn ins Gefängnis.

Gegen 23:30 Uhr erschien ein Mann an der Anschrift der Seniorin und nahm einen Umschlag mit Bargeld entgegen. Anschließend ging er zu Fuß davon. Nach bisherigen Erkenntnissen kommt in Betracht, dass der Abholer mit einem Auto vor Ort war und eine weitere Person an der Tat beteiligt war. Der Mann hielt den Umschlag auf der Straße hoch und winkte damit offenbar einer anderen Person zu.

Die Geschädigte beschreibt den Abholer als etwa 25 Jahre alten Mann mit rundem Gesicht und gepflegtem Erscheinungsbild. Er hatte im Nacken helle Haare, keinen Bart, keine Brille, keinen Schmuck und keine sichtbaren Tätowierungen. Zudem beschreibt die Frau ihn als etwas kräftig gebaut. Zur Tatzeit trug er eine tief ins Gesicht gezogene Base-Cap, weiße Turnschuhe, eine kurze dunkle Hose in Braun oder Schwarz, ein T-Shirt und darüber eine kleine rote oder rosafarbene Weste.

Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr im Bereich der Helgoländer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge gesehen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heide unter 0481 940 entgegen.

Björn Gustke

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