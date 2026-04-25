Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Walchum - 6-Jährige bei Unfall verletzt
Walchum (ots)
Gestern kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Heidhürenweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 6-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad von einer Stichstraße aus Richtung Am Fehnsee kommend in den Heidhürenweg. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 46-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich das Mädchen leicht verletzte.
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