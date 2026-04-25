POL-EL: Walchum - 6-Jährige bei Unfall verletzt

Salzbergen (ots) - Gestern in der Zeit von 14:45 Uhr bis 17:50 Uhr kam es in der Schüttorfer Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie durchsuchten dieses und entwendeten Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976 - 948550 zu melden. ...

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