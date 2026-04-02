Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zugbegleiter am Würzburger Hauptbahnhof mit Bierflasche angegriffen - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Würzburg (ots)

Bereits am Mittwochnachmittag (1. April) wurde ein Tatverdächtiger nach einem Angriff auf einen Zugbegleiter im Würzburger Hauptbahnhof festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Amtsgericht dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Haft.

Ein 33-jähriger Bulgare soll ohne erforderlichen Fahrschein in der ersten Klasse eines ICE von Frankfurt in Richtung Würzburg gefahren sein. Bereits zuvor soll er am selben Tag in einem anderen Zug ohne Fahrschein aufgefallen sein. Aufgrund des mutmaßlich fehlenden Fahrscheins wurde dem Mann beim Halt im Würzburger Hauptbahnhof die Weiterfahrt untersagt. Daraufhin soll er aggressiv reagiert haben. Er soll einen Zugbegleiter, beleidigt, mit einer Bierflasche bedroht und nach hinten geschubst haben. Dabei stieß der Zugbegleiter gegen einen Mülleimer und erlitt leichte Verletzungen.

In Würzburg verließ der Mann zunächst den Zug. Nach wenigen Metern soll er sich jedoch umgedreht und eine Bierflasche in Richtung des Zugbegleiters geworfen haben. Die Bierflasche soll den 28-jährigen Zugbegleiter am Arm getroffen und anschließend auf dem Boden zerbrochen sein.

Sicherheitsmitarbeiter der DB AG griffen sofort ein, brachten den Mann zu Boden und alarmierten die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Aggressor vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der Zugbegleiter klagte nach dem mutmaßlichen Angriff über Schmerzen, stand unter Schock und musste seinen Dienst vorzeitig beenden.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen die Untersuchungshaft gegen den Bulgaren an. Dieser wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell