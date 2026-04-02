Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Kein Aprilscherz: Kontrolle eines 19-Jährigen mit unerwartetem Ergebnis
Freilassing (ots)
Der 1. April ist bekannt für Scherze und Überraschungen - doch das Ergebnis einer Kontrolle der Bundespolizei Freilassing am Mittwoch hatte mit einem Aprilscherz nichts zu tun.
Im Rahmen der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Einreisezugs überprüften Einsatzkräfte einen 19-jährigen Ukrainer. Der Mann konnte weder Ausweisdokumente noch einen gültigen Fahrschein vorweisen. Es erfolgte die Mitnahme auf die Dienststelle zur Klärung des Sachverhalts.
Dort folgte die eigentliche Überraschung: Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab insgesamt 13 Fahndungstreffer. Darunter befanden sich mehrere Aufenthaltsermittlungen verschiedener Staatsanwaltschaften - unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahls und Beleidigung.
Bei der Durchsuchung des Ukrainers sowie der von ihm mitgeführten Sachen fanden die Beamten zudem eine Visa-Karte, eine Hotelkarte sowie eine Versicherungskarte, die auf eine andere Person ausgestellt waren. Eine nachvollziehbare Erklärung hierfür konnte der Mann nicht geben.
Während der Maßnahmen auf der Dienststelle verhielt sich der 19-Jährige unkooperativ und beleidigte mehrfach die eingesetzten Beamten.
Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise, Beleidigung, Unterschlagung sowie des Erschleichens von Leistungen strafrechtlich ermittelt.
Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde dem Ukrainer die Einreise in das Bundesgebiet verweigert. Er wurde nach Österreich zurückgewiesen.
Rückfragen bitte an:
Carolin Nowag
Telefon: 08654 7706-105
E-Mail: bpoli.freilassing.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Die Bundespolizeiinspektion Freilassing gewährleistet die Sicherheit
in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Traunstein, Altötting und
Mühldorf.
Sie ist an 21 Grenzübergängen und einer Grenzlänge von insgesamt 225
Kilometer zuständig. Ferner fallen 72 Bahnhöfe und Haltepunkte in den
Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion mit einem
Personalbestand von knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Neben dem Inspektionssitz
in Freilassing besteht ein weiterer Standort beim Bundespolizeirevier
in Mühldorf am Inn.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell