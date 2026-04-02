Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Fahrgast greift Zugbegleiterinnen an
Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest
München (ots)
Am Mittwochvormittag (1. April) kam es gegen 10 Uhr am Hauptbahnhof München zu einem Angriff auf zwei Zugbegleiterinnen. Die Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn weckten den Mann zuvor. Dieser bespuckte, bedrohte und beleidigte die Frauen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 48-jähriger deutscher Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz mit der Regionalbahn RB16 von Nürnberg nach München unterwegs. Nach Ankunft am Hauptbahnhof schlief der Mann im Zug und wurde durch die beiden Zugbegleiterinnen (45 und 41 Jahre alt) geweckt. In der Folge verhielt sich der Mann aggressiv, beleidigte und bedrohte die beiden Frauen verbal und spuckte ihnen ins Gesicht. Die Angegriffenen forderten daraufhin Unterstützung der Bundespolizei am Gleis 21 an. Auch nach Eintreffen der Einsatzkräfte setzte der Mann sein beleidigendes Verhalten fort. Die eingesetzten Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn zur weiteren Bearbeitung zur Dienststelle der Bundespolizei in der Denisstraße. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Mann am heutigen Tag (2. April) einem Richter vorgeführt. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.
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