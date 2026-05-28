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POL-D: Stadtmitte - Sicherheit im Bahnhofsumfeld - Zivilbeamte nehmen mutmaßlichen Drogendealer auf frischer Tat fest - Untersuchungshaft

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Düsseldorf (ots)

Stadtmitte - Sicherheit im Bahnhofsumfeld - Zivilbeamte nehmen mutmaßlichen Drogendealer auf frischer Tat fest - Untersuchungshaft

Dienstag, 26. Mai 2026, 13:25 Uhr

Auf frischer Tat nahmen Zivilbeamte des Einsatztrupps PRIOS am Dienstagnachmittag einen Tatverdächtigen vor dem Hauptbahnhof fest. Ihm wird vorgeworfen, in nicht geringen Mengen mit Crack gehandelt zu haben. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Den Polizisten fiel der Mann auf seinem Rennrad auf, wie er am Konrad-Adenauer-Platz immer wieder gezielt offenkundig schwerstabhängige Menschen ansprach. Im Rahmen einer kurzfristigen Observation konnten die Beamten dann beobachten, wie Betäubungsmittelgeschäfte stattfanden. Umgehend kontrollierten sie den Verdächtigen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Crack - u.a. versteckt in seiner Unterwäsche - in nicht geringer Menge sowie über 850 Euro mutmaßliches Dealgeld. Der 42-jährige Bulgare wurde wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vorläufig festgenommen und zwischenzeitlich einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gestern die Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem mitgeführten hochwertigen Rennrad dauern an.

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