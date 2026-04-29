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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeipräsidium Ravensburg zieht nach bundesweitem Aktionstag "Sicher.mobil.leben" Bilanz

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis (ots)

Nach dem bundesweiten Aktionstag "Sicher.mobil.leben", bei dem die Polizei am Dienstag insbesondere Zweiräder näher unter die Lupe nahm, muss im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg knapp ein Drittel aller Kontrollierten mit Konsequenzen rechnen. An insgesamt 21 Kontrollstellen stoppten die Polizeibeamten, teilweise unterstützt durch Mitarbeiter der Ortspolizeibehörden, 659 Fahrzeuglenker, von denen 535 mit dem Fahrrad, einem E-Scooter oder einem motorisierten Zweirad unterwegs waren. Auf insgesamt 292 der kontrollierten Verkehrsteilnehmer kommt nun ein Verwarnungs- oder Bußgeld oder eine Strafanzeige zu. 116 Radler und E-Scooter-Lenker müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen, weil sie durch eine Fußgängerzone fuhren oder den Rad- oder Gehweg auf der falschen Seite genutzt haben. Auf vier E-Scooter-Fahrer kommen darüber hinaus strafrechtliche Konsequenzen wegen fehlendem Versicherungsschutz zu. Neun Kraftradfahrer hatten an ihren Fahrzeugen technische Veränderungen vorgenommen, wodurch die Betriebserlaubnis erlosch. Darüber hinaus kontrollierten die Polizisten auch 124 Autofahrer, von denen eine Vielzahl ohne Gurt oder mit dem Mobiltelefon am Steuer erwischt wurden. Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg führte am Dienstag an Schulen Veranstaltungen zum Thema E-Scooter durch, um Schülerinnen und Schüler mit den geltenden Vorschriften vertraut zu machen. Ziel des Aktionstags war, Zweiradfahrer für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und damit die Sicherheit für sich und andere Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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