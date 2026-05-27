Polizei Düsseldorf

POL-D: #Leben - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet zur Bekämpfung von Hauptunfallursachen - Eine kurze Bilanz

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Dienstag, 26. Mai 2026, 06:00 - 22:00 Uhr

Der Verkehrsdienst der Düsseldorfer Polizei hat am Dienstag gezielt Verkehrskontrollen im Rahmen der Kampagne "#Leben" im Düsseldorfer Stadtgebiet durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrollen war der Schutz von schwachen Verkehrsteilnehmern, aber auch Verstöße aufgrund von Ablenkung durch elektronische Geräte im Straßenverkehr standen im Fokus der Beamten.

Insgesamt leiteten die Beamten drei Strafverfahren (einmal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und zweimal wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz) ein und ahndeten 39 Ordnungswidrigkeiten, unter anderem wegen Verstößen beim Abbiegen und im Bereich Vorrang und Vorfahrt.

Besonders auffällig: 15 von 29 kontrollierten Pkw-Fahrern nutzten verbotswidrig ein elektronisches Gerät, wie zum Beispiel ein Smartphone, am Steuer.

In diesem Zusammenhang macht die Polizei auf Folgendes aufmerksam:

- Auch kurze Ablenkungen können schwere Verkehrsunfälle verursachen, weil man mehrere Sekunden "blind" fährt.

- Ablenkung ist eine der häufigsten Unfallursachen.

- Navigation oder Musik vor Fahrtbeginn einstellen!

(heu)

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