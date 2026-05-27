Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Schwerer Verkehrsunfall eines Quads - Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 27. Mai 2026, 00:38 Uhr

Bis in die frühen Morgenstunden dauerte ein Polizeieinsatz in Unterrath nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem beteiligten Quad. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Quad auf der Eckener Straße in Richtung Kalkumer Straße, ehe er im Kurvenbereich mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Aus bislang unklarer Ursache kam das Quad ins Schlingern, kippte auf die Seite und schleuderte durch die entstandene Wucht eine Person durch die Luft.

Sowohl der 23-jährige Fahrer des Quads als auch seine 27-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte eine bestehende Lebensgefahr zunächst nicht ausschließen konnten.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren; die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

(frz)

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