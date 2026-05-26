Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Polizisten in Zivil nehmen Kellereinbrecher auf frischer Tat fest - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Am frühen Montagmorgen nahmen Zivilbeamte einen mutmaßlichen Kellereinbrecher auf der Helmholtzstraße im Stadtteil Friedrichstadt fest. Der polizeibekannte Mann steht im Verdacht, zuvor mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen zu haben; er wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Tatzeit: Montag, 25. Mai 2026, 03:00 Uhr

Gegen 03:00 Uhr fiel den Beamten des Einsatztrupps Süd ein Mann auf, der zuvor auf der Helmholtzstraße mehrere Hauseingänge gezielt abgegangen war. Daraufhin beschlossen die Polizisten, ihn kurzfristig zu observieren.

Im weiteren Verlauf machte er sich an der Haustür eines Mehrfamilienhauses auf der Helmholtzstraße zu schaffen und verschwand schließlich in dem Gebäude. Nach wenigen Minuten hatte er das Haus wieder mit einem gefüllten Plastiksack verlassen, weshalb die Beamten sich dazu entschlossen, ihn zu kontrollieren. In der Hostentasche des Mannes, bei dem es sich um einen 47-jährigen Marokkaner handelt, fanden die Polizisten einen Stechbeitel, der möglicherweise als Aufbruchswerkzeug benutzt wurde. Passende frische Spuren befanden sich an der Hauseingangstür. In der mitgeführten Plastiktüte befand sich zudem ein Musikinstrument.

Nach der Begehung des Hauses entdeckten die Einsatzteams drei offensichtlich aufgebrochene und durchwühlte Kellerabteile sowie einen aufgebrochenen Wirtschaftsraum. Der 47-Jährige gestand die Tat und gab an, lediglich das Musikinstrument aus einem der Kellerabteile gestohlen zu haben.

Der Mann ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Eigentumsdelikten und wegen Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wurde vorläufig festgenommen und wird heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

(heu)

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