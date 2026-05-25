Polizei Düsseldorf

POL-D: Tötungsdelikt in Friedrichstadt - Mann stirbt nach Stichverletzungen - Zwei Tatverdächtige festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Tötungsdelikt in Friedrichstadt - Mann stirbt nach Stichverletzungen - Zwei Tatverdächtige festgenommen - Ermittlungsrichter

Sonntag, 24. Mai 2026, 19:08 Uhr

Die Hintergründe eines vollendeten Tötungsdelikts in Friedrichstadt sind derzeit noch Gegenstand intensiver Ermittlungen. Am Sonntagabend wurde ein Mann in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch am Tatort. Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Feuerwehr eine durch Stiche schwer verletzte Person an der Adersstraße gemeldet. Erste Ermittlungen deuteten auf eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen hin. Vor dem Gebäude traf die Polizei einen 35-jährigen chinesischen Staatsangehörigen an, der vorläufig festgenommen wurde. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft konnte zudem ein weiterer mutmaßlich Beteiligter identifiziert werden. Der 45-jährige chinesische Staatsangehörige wurde kurze Zeit später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in Duisburg vorläufig festgenommen. Die beiden Männer sollen einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen 38-jährigen chinesischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zum genauen Tatablauf dauern an. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen liegen derzeit nicht vor.

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