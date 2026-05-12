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GZD: Der Zoll als bedeutender sicherheitspolitischer Akteur, Partner der Wirtschaft und Garant für die Finanzierung staatlicher Handlungsfähigkeit - Erfolgreiche Jahresbilanz 2025

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Bonn (ots)

Mit rund 49.000 Beschäftigten leistete der Zoll im vergangenen Jahr einen bedeutenden Beitrag zum Schutz von Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere vor dem Hintergrund anhaltender globaler Krisen und wachsender internationaler Herausforderungen.

Mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, dem Zollfahndungsdienst und den Kontrolleinheiten an Flug- und Seehäfen sowie an den Landesgrenzen ist der Zoll ein bedeutender Bestandteil der Inneren Sicherheit Deutschlands. Neben der Bekämpfung Organisierter Kriminalität und des internationalen Rauschgiftschmuggels lag der Schwerpunkt der Arbeit auch auf der Abfertigung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, hier insbesondere im Bereich des stetig steigenden Onlinehandels aus Drittländern, sowie der Rolle als Einnahmeverwaltung des Bundes.

Abfertigung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und E-Commerce

Im Jahr 2025 fertigten die Zöllnerinnen und Zöllner knapp 790 Millionen Warenpositionen mit einem Warenwert von rund 1,4 Billionen Euro schnell und risikoorientiert ab. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf das starke Wachstum des internationalen Onlinehandels zurückzuführen: Allein im Bereich der Einfuhr von Post- und Kuriersendungen (E-Commerce) behandelte der Zoll im Vergleich zum Jahr 2024 rund 192 Millionen Warenpositionen mehr. Der Anteil von E-Commerce am internationalen Handel wächst seit Jahren rasant. Der Zoll reagiert darauf mit einem modernen digitalen Abfertigungssystem sowie einem flexiblen Personaleinsatzkonzept, das eine bundesweite gegenseitige Unterstützung der Zollämter im Rahmen der digitalen Abfertigung ermöglicht.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil überzeugte sich gemeinsam mit dem Präsidenten der Generalzolldirektion, Dr. Armin Rolfink, bei der Vorstellung der Jahresbilanz am Flughafen Leipzig/Halle, einem der größten Luftfrachtdrehkreuze Europas, von den Herausforderungen und Leistungen des Zolls vor Ort.

Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität

Im Jahr 2025 leitete der Zoll bundesweit rund 12.600 Ermittlungsverfahren im Bereich der grenzüberschreitenden Betäubungsmittelkriminalität ein. Der Seeweg bleibt dabei die zentrale Schmuggelroute, insbesondere für Kokain. Zur Stärkung der Hafensicherheit setzt der Zoll weiterhin auf eine enge nationale und internationale Zusammenarbeit.

Insgesamt stellten Zöllnerinnen und Zöllner im vergangenen Jahr bundesweit rund 69 Tonnen Betäubungsmittel sicher, darunter mehr als 54 Tonnen Marihuana und rund 6,5 Tonnen Kokain.

Darüber hinaus stellte der Zoll

- 256 Millionen Zigaretten, - 4,6 Millionen Produktfälschungen mit einem geschätzten Wert von knapp 450 Millionen Euro, - rund 7.500 illegale Waffen und mehr als 1,8 Mio. Stück Munition sowie - mehr als 56.600 geschützte Tiere und Pflanzen oder daraus hergestellte Waren sicher.

Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls ging auch im Jahr 2025 konsequent gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vor. Bundesweit leitete der Zoll branchenübergreifend mehr als 52.100 Ordnungswidrigkeitenverfahren und rund 98.200 Strafverfahren ein. Die Beschäftigten der FKS überprüften rund 25.800 Arbeitgeber. Die Ermittlungen führten zu Freiheitsstrafen von knapp 1.200 Jahren. Mit einer festgestellten Schadenssumme von rund 675 Millionen Euro leistete der Zoll im Jahr 2025 einen entscheidenden Beitrag zur Stabilisierung der Sozialversicherungssysteme, zur Sicherung der Steuereinnahmen sowie der Einhaltung von gesetzlichen Mindestarbeitsbedingungen, wie insbesondere der Zahlung von Mindestentgelten.

Einnahmen

Neben der Rolle als Sicherheitsakteur nahm der Zoll als Einnahmeverwaltung des Bundes im Jahr 2025 rund 157 Milliarden Euro ein und leistete damit einen maßgeblichen Beitrag zur Finanzierung staatlicher Aufgaben. Die Einnahmen setzten sich zusammen aus:

- ca. 6 Milliarden Zölle für den Haushalt der Europäischen Union, - rund 74 Milliarden Euro Einfuhrumsatzsteuer, - 65 Milliarden Euro Verbrauchsteuern, - rund 10 Milliarden Euro Kraftfahrzeugsteuer sowie - etwa 2 Milliarden Euro Luftverkehrsteuer.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil:

"Der Zoll sorgt für faire Wettbewerbsbedingungen, bekämpft Kriminalität und sichert wichtige Einnahmen für unser Land. Mein Dank gilt den 49.000 Zöllnerinnen und Zöllnern. Sie sorgen mit großem Engagement täglich für Sicherheit und Gerechtigkeit.

Dabei stellen uns die weltweiten Krisen und die immer neuen Vorgehensweisen von Kriminellen vor Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Deshalb machen wir den Zoll schlagkräftiger. Wir stärken den Zoll mit 1.500 zusätzlichen Kräften in diesem Jahr. Und wir sorgen dafür, dass der Zoll neue rechtliche Befugnisse und technische Instrumente bekommt, damit Geldwäscher, Waffenschmuggler oder Drogenhändler nicht davonkommen."

Präsident der Generalzolldirektion Dr. Armin Rolfink: "Die besondere Stärke des Zolls liegt in der engen Verzahnung seiner verschiedenen Einheiten sowie in der professionellen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren nationalen und internationalen Sicherheits- und Partnerbehörden. Dabei behalten wir stets die staatlichen Einnahmen, einen wirksamen Verbraucherschutz und die berechtigten Interessen der Wirtschaft gleichermaßen im Blick. Damit ist der Zoll ein unverzichtbarer Garant für die nationale Sicherheit sowie Fairness."

Mehr Informationen finden Sie unter zoll.de.

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