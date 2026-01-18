Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Gebäudebrand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Die Ortsfeuerwehren Heilshorn und Garlstedt wurden am 17.01. um 22:07 Uhr mit dem Stichwort "Garagenbrand" in den Sandbergweg nach Heilshorn alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Carport, der unmittelbar an ein Wohnhaus grenzte, im Vollbrand. Zwei Personen hatten sich bereits selbstständig aus Gebäude gerettet, weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude. Im Carport befanden sich ein Pkw, zwei Motorräder, sowie mehrere Gasflaschen. Da die Flammen begannen, sich auf das Dach des Wohnhauses auszubreiten, wurde das Alarmstichwort erhöht und die Feuerwehren Osterholz-Scharmbeck und Scharmbeckstotel mit zur Einsatzstelle alarmiert. Mit mehreren Rohren im Innen- sowie Außenangriff wurde die Brandbekämpfung vorgenommen, zudem kam der leistungsfähige Frontmonitor des Garlstedter Tanklöschfahrzeuges zum Einsatz, mit dem großen Mengen Wasser in den Carport abgegeben werden konnten. Die Einsatzkräfte nahmen Teile der Dachhaut des Wohnhauses auf und löschten die betroffenen Bereiche einzeln ab. Es gelang, ein weiteres Übergreifen auf das restliche Gebäude zu verhindern. Mit schwerem Räumgerät wurden die Reste des Carports auseinandergezogen und einzeln abgelöscht. Die zur Einsatzstelle alarmierten Versorgen stellten Strom- und Gas ab, zudem wurde die untere Wasserbehörde zur Einsatzstelle alarmiert. Diese beauftragte zusätzliche eine Spezialfirma mit der Aufnahme des kontaminierten Löschwassers und der Reinigung der Einsatzstelle. Diese konnte um 02:28 Uhr an die Polizei übergeben. Die vier Ortsfeuerwehren, die mit rund 70 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort waren, konnten wieder einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell