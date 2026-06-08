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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260608.1 Hohenlockstedt: Mehr als 120 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

Hohenlockstedt (ots)

Am vergangenen Samstag haben Einsatzkräfte des Polizeibezirksrevier Heide in Hohenlockstedt eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Mehr als 120 Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Den höchsten Verstoß stellte die Polizei bei einem Autofahrer fest, der mehr als doppelt so schnell fuhr wie erlaubt.

In der Zeit von 08:59 Uhr bis 14:30 Uhr kontrollierten Beamte des Fachdienstes Geschwindigkeit des PBR Heide den Verkehr auf der B 77 in Höhe Hungriger Wolf. An der Messstelle gilt außerhalb geschlossener Ortschaften eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Insgesamt passierten 2.411 Fahrzeuge die Messstelle.

Die Einsatzkräfte stellten 126 Geschwindigkeitsverstöße fest. In 29 Fällen fertigte die Polizei Anzeigen. In 97 Fällen kamen die Betroffenen mit einem Verwarnungsgeld davon.

Den höchsten Wert erreichte ein Fahrzeugführer mit 138 km/h. Den Fahrer erwarten 700 Euro Geldbuße, drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie 28,50 Euro Bearbeitungsgebühr.

Ein weiterer Fahrzeugführer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit vorwerfbar um 20 km/h. Zudem missachtete er das angeordnete Überholverbot. Für den Geschwindigkeitsverstoß sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld von 60 Euro vor. Für den Verstoß gegen das Überholverbot kommen 70 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg hinzu.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Itzehoe werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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