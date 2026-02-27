PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstählen in Kreuztal - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag (26.02.2026) sind zwei Fahrräder in Kreuztal entwendet worden.

Ein E-Bike wurde aus einer Garage im "Irisweg" gestohlen, dazu wurde ersten Erkenntnissen zufolge das Garagentor gewaltsam geöffnet. Die Tatzeit wird auf Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 10:00 Uhr, eingegrenzt. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Pedelec der Marke "Fafrees" in rot.

Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich am Donnerstagmorgen zwischen 11:15 Uhr und 11:55 Uhr beim "Rasthaus Kindelsberg". Dort wurde ein abgestelltes und befestigtes Mountainbike der Marke "Conway" in rot mit schwarzen Details entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 6.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 13:48

    POL-SI: PKW aus geöffneter Garage entwendet - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

    Netphen (ots) - Am Donnerstag (26.02.2026) ist ein Auto aus einer offenstehenden Garage im Fehlingsweg in Netphen entwendet worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Auto um einen Toyota C-HR in grau mit Siegener Kennzeichen. Die Tatzeit wird auf 05:45 Uhr bis 06:30 Uhr eingegrenzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Die ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:28

    POL-SI: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten 5.000 Euro - #polsiwi

    Siegen-Geisweid (ots) - Am Donnerstag (26.02.2026) ist es falschen Bankmitarbeitern gelungen, 5.000 Euro von einer Seniorin aus dem "Fichtenweg" in Geisweid zu erbeuten. Gegen 16:55 Uhr erhielt 81-Jährige einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin. Diese gab an, dass alle Karten der Bank samt PIN eingesammelt werden müssten, um diese zu kopieren. Dazu würde eine ihrer Kolleginnen bei der 81-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren