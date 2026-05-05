Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - LKW-Fahrer hat für Zwei gearbeitet

Wesel (ots)

Die Polizei hat einen LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der deutlich zu lange gearbeitet hat.

Am Donnerstag, den 30.04.2026, gegen 23:40 Uhr, fuhr ein 32-jähriger LKW-Fahrer aus dem Kreis Kleve mit einem Viehtransporter über die Oberndorfstraße in Richtung Wesel.

Auf der Schillstraße hielten Spezialisten des Verkehrsdienstes das Fahrzeug an und kontrollierten es.

Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer für den digitalen Fahrtenschreiber sowohl seine eigene Chipkarte als auch die Karte seines Zwillingsbruders nutzte.

Aus den technischen Daten konnten die eingesetzten Beamten erkennen, dass der tatsächliche Fahrer am Morgen des 30.04.2026 um 04:36 Uhr seine Schicht begonnen hatte.

Um kurz nach 18 Uhr wechselte er dann auf die Fahrerkarte seines Zwillingsbruders. Hiermit führte er das Fahrzeug bis zur Kontrolle auf der Schillstraße weiter.

In Summe ergibt sich eine Schichtzeit von über 19 Stunden (Lenkzeiten plus Pausen).

In Abwägung von Tierwohl und der bis dahin tatsächlich geleisteten Lenkzeit wurde die Weiterfahrt bis zum Bestimmungsort unter Begleitung der Polizei beschlossen. Die anschließende Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt.

Fahrer und Unternehmer müssen jetzt mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

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