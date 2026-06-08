Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260608.2 Itzehoe: Jugendliche nach Raub eines E-Scooters vorläufig festgenommen

Itzehoe (ots)

Am Freitagabend hat die Polizei in Itzehoe drei Jugendliche nach einem Raub eines E-Scooters vorläufig festgenommen. Der 18-jährige Geschädigte gab das Fahrzeug nach Schlägen und Drohungen an die Tatverdächtigen heraus.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei 15-jährige Jugendliche den 18-jährigen Itzehoer am Freitag gegen 18:00 Uhr an der Kreuzung Adenauerallee / Konsul-Rühmann-Straße geschlagen und bedroht haben. Daraufhin habe der Geschädigte seinen E-Scooter an die Tatverdächtigen übergeben.

Auf dem Weg zum Einsatzort entdeckten Polizeibeamte des Polizeireviers Itzehoe den entwendeten E-Scooter auf dem Gehweg in Höhe des Kreisverkehrs in der Konsul-Rühmann-Straße. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug sicher.

Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein. In der Rudolf-Diesel-Straße trafen Einsatzkräfte auf die drei Tatverdächtigen. Sie nahmen die Jugendlichen vorläufig fest und brachten sie zum Polizeirevier Itzehoe.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die drei Beschuldigten wieder auf freien Fuß. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Raubstraftat.

Björn Gustke

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