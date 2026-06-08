PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260608.2 Itzehoe: Jugendliche nach Raub eines E-Scooters vorläufig festgenommen

Itzehoe (ots)

Am Freitagabend hat die Polizei in Itzehoe drei Jugendliche nach einem Raub eines E-Scooters vorläufig festgenommen. Der 18-jährige Geschädigte gab das Fahrzeug nach Schlägen und Drohungen an die Tatverdächtigen heraus.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei 15-jährige Jugendliche den 18-jährigen Itzehoer am Freitag gegen 18:00 Uhr an der Kreuzung Adenauerallee / Konsul-Rühmann-Straße geschlagen und bedroht haben. Daraufhin habe der Geschädigte seinen E-Scooter an die Tatverdächtigen übergeben.

Auf dem Weg zum Einsatzort entdeckten Polizeibeamte des Polizeireviers Itzehoe den entwendeten E-Scooter auf dem Gehweg in Höhe des Kreisverkehrs in der Konsul-Rühmann-Straße. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug sicher.

Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein. In der Rudolf-Diesel-Straße trafen Einsatzkräfte auf die drei Tatverdächtigen. Sie nahmen die Jugendlichen vorläufig fest und brachten sie zum Polizeirevier Itzehoe.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die drei Beschuldigten wieder auf freien Fuß. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Raubstraftat.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 10:20

    POL-IZ: 260608.1 Hohenlockstedt: Mehr als 120 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

    Hohenlockstedt (ots) - Am vergangenen Samstag haben Einsatzkräfte des Polizeibezirksrevier Heide in Hohenlockstedt eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Mehr als 120 Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Den höchsten Verstoß stellte die Polizei bei einem Autofahrer fest, der mehr als doppelt so schnell fuhr wie erlaubt. In ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 08:00

    POL-IZ: 260604.1 Brunsbüttel: Mutterschafe von Weide gestohlen

    Brunsbüttel (ots) - In Brunsbüttel haben Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag 25 Mutterschafe von einer Weide entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Im Zeitraum von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 15:30 Uhr, entwendeten Unbekannte vom Holstendamm etwa 25 Mutterschafe von einer Wiese. Der Eigentümer stellte den Diebstahl am Mittwochnachmittag fest. Aufgrund der ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 15:54

    POL-IZ: 260603.2 Itzehoe: Serie von Pkw-Aufbrüchen in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

    Itzehoe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter in der Itzehoer Innenstadt eine Reihe von Autos aufgebrochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 04:45 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Itzehoe auf dem Parkplatz des Landgerichts Itzehoe am Theodor-Heuss-Platz mehrere beschädigte Autos fest. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren