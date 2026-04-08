Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstahl am Hauptbahnhof

Speyer (ots)

Zu einem sogenannten Taschendiebstahl kam es am gestrigen Dienstag gegen 13:30 Uhr am Speyerer Hauptbahnhof. Nachdem eine 79-Jährige beim Verlassen der Bahnhofshalle in Richtung Bahnsteig angerempelt wurde, musste sie das Fehlen ihres Mobiltelefons feststellen, welches sie in einer über die Schulter getragenen Handtasche aufbewahrte.

Den Mann, der sie anrempelte, konnte die Geschädigte beschreiben: unter 30 Jahre alt, dunkelhaarig, südländischer Phänotyp, "gut angezogen" (dunkle Hose, dunkle Jacke), roch stark nach Cannabis

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem verdächtigen Mann geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

So schützen Sie sich vor Taschendieben

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell