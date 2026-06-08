Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260608.4 Itzehoe: Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugaufbrüchen

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es in Itzehoe zu einer Reihe von Einbrüchen in Kraftfahrzeuge gekommen. Unbekannte beschädigten die Scheiben geparkter Autos und durchsuchten die Fahrzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen im Bereich Sandkuhle, Hinter dem Sandberg, Holzkamp, Gartenstraße und Hermannstraße zu mehreren Taten. Die betroffenen Fahrzeuge standen jeweils auf Parkplätzen oder im öffentlichen Verkehrsraum. In mehreren Fällen zerstörten die Täter Seitenscheiben der Fahrzeuge.

In der Sandkuhle beobachtete ein Zeuge um 03:28 Uhr zwei Personen, die einen Mini Cooper durchsucht haben sollen. Die beiden flüchteten anschließend in Richtung Hinter dem Sandberg. Im Nahbereich stellten Polizeibeamte zudem einen BMW mit einer beschädigten Seitenscheibe fest. In der Sandkuhle beschädigten Unbekannte zwischen 05:50 Uhr und 05:55 Uhr außerdem die Scheibe eines Ford.

Weitere beschädigte Fahrzeuge stellten die Polizei beziehungsweise die Geschädigten in der Straße Hinter dem Sandberg, in der Gartenstraße, im Holzkamp und in der Hermannstraße fest. In den meisten Fällen erlangten die Täter nach bisherigem Stand kein Stehlgut. Aus einem Ford in der Hermannstraße entwendeten sie einen Rucksack mit Wertgegenständen, darunter ein Portemonnaie mit Bargeld.

Zu den Tatverdächtigen liegen mehrere Beschreibungen vor. Zeugen beschrieben zwei bis drei männliche Personen im jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenenalter. Sie trugen dunkle Kleidung. Mindestens eine Person trug nach Zeugenangaben eine weiße Maske. Eine weitere Beschreibung nennt eine Person mit einem grauen Pullover oder einer grauen Jacke.

Die Polizei Itzehoe prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten und ermittelt wegen mehrerer Einbrüche in Kraftfahrzeuge. Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Sandkuhle, Hinter dem Sandberg, Holzkamp oder Hermannstraße beobachtet haben, melden sich unter 04821 6020 bei der Polizei Itzehoe.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Das gilt auch für kurze Abwesenheiten und insbesondere dann, wenn Taschen, Rucksäcke, Portemonnaies oder andere Gegenstände von außen sichtbar im Auto liegen. Schon wenige Minuten können Tätern als Gelegenheit ausreichen.

Björn Gustke

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