API-TH: Sattelzug umgekippt - 1. Ergänzungsmeldung
A9 Höhe Triptis (ots)
Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (23.04.2026; 12:29 Uhr)
Die Vollsperrung blieb bis ca. 22:30 Uhr aufrechterhalten. Grund hierfür waren die komplexen Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Eine Kehrmaschine wurde benötigt.
Aufgrund der mit dem Unfall einhergehenden Beschädigungen an den Verkehrsleiteinrichtungen wurde die Geschwindigkeit im Bereich der Unfallstelle vorübergehend auf 80 km/h reduziert.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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