Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug umgekippt - 1. Ergänzungsmeldung

A9 Höhe Triptis (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (23.04.2026; 12:29 Uhr)

Die Vollsperrung blieb bis ca. 22:30 Uhr aufrechterhalten. Grund hierfür waren die komplexen Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Eine Kehrmaschine wurde benötigt.

Aufgrund der mit dem Unfall einhergehenden Beschädigungen an den Verkehrsleiteinrichtungen wurde die Geschwindigkeit im Bereich der Unfallstelle vorübergehend auf 80 km/h reduziert.

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