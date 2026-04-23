Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug umgekippt - Vollsperrung der A9

A9 Höhe Triptis (ots)

Aktuell ist die A9 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Triptis und Lederhose voll gesperrt.

Kurz nach 10 Uhr ereignete sich hier ein Lkw-Unfall. Als der linke Vorderreifen des Sattelzuges platzte, verlor der 45-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Gespann. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam quer über alle drei Fahrspuren auf der Seite zum Liegen.

Der Fahrzeugführer wurde durch die Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bergungsarbeiten dauern an. Der Sattelzug ist mit ca. 40 Tonnen Pappe beladen. Zur Bergung wird ein Kran benötigt.

Der bisher entstandene Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

Es kommt zu Stauerscheinungen auf der A9 und auf allen Umleitungsstrecken. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, die Rettungsgasse aufrechtzuerhalten.

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