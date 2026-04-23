Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung Sattelzug steht quer

A9 Höhe Schleiz (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Der 24-jährige Fahrer des Sattelzuges war abgelenkt und kam nach rechts von seiner Fahrspur ab. Aufgrund dessen prallte er gegen einen Schilderwagen eines Absicherungsunternehmens, welcher auf dem Standstreifen stand. Der Sattelzug drehte sich und kam quer über alle drei Fahrspuren zum Stehen.

Der 24-jährige Fahrer, sein 22-jähriger Beifahrer und der 33-jährige Fahrer des Schilderwagens wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Richtungsfahrbahn Berlin war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es noch bis 19:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf dem betroffenen Streckenabschnitt.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.

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