Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw fährt auf Schilderwagen auf

A9 Höhe Dittersdorf (ots)

Ebenfalls auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin sind der rechte und mittlere Fahrstreifen auf dem Abschnitt Schleiz - Dittersdorf nach einem Lkw-Unfall gesperrt.

Gegen 12:00 Uhr fuhr ein Lkw auf einen Schilderwagen auf.

Nach aktuellem Erkenntnisstand ist niemand verletzt. Weitere Details liegen noch nicht vor.

Auch hier kommt es zu Stauerscheinungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig an das Stauende heranzufahren. Halten Sie ausreichen Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen.

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