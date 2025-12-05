Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Zoll stoppt Dönerspieße

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Braunschweig (ots)

Bei einer Kontrollmaßnahme auf der A2 in Höhe des Rasthofes Lappwald hat die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Braunschweig am vergangenen Dienstag einen Kühltransporter überprüft. Zwei türkisch stämmige junge Männer waren mit einem polnischen Kühltransporter von Berlin nach Hannover unterwegs und hatten 36 Dönerfleischspieße an Bord. Zu Beginn der Kontrolle betrug die Temperatur im Kühlraum laut der digitalen Anzeige -6°C. Da beim Transport der Tiefkühlware die Mindesttemperatur von -18°C nicht erreicht wurde und zunächst keine Dokumente zur Rückverfolgbarkeit der Ware vorgelegt werden konnten, bestand der Verdacht des Verstoßes gegen das Lebensmittelrecht. Zur weiteren Überprüfung wurde eine Mitarbeiterin des Veterinäramts vom Landkreis Helmstedt hinzugezogen. In der Zwischenzeit wurde wohl die Kühlung eingeschaltet, da nach einer halben Stunde bei einer Zwischenmessung bereits -10° vorlagen und die Mitarbeiterin des Veterinäramtes später sogar eine Temperatur von -17° ermitteln konnte. Die Kerntemperatur des Fleisches betrug -3°. Aufgrund der Messergebnisse und fehlender Unterlagen wurde der Kühltransporter von der Mitarbeiterin des Veterinäramtes verplombt und musste die Rückfahrt zum Lieferanten nach Berlin mit der Auflage zur Vorführung beim dort zuständigen Veterinäramt antreten. Außerdem musste auch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beteiligt werden, da beim Fahrer der Verdacht der illegalen Beschäftigung vorlag. Dies muss in den nachfolgenden Überprüfungen noch abschließend geklärt werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Braunschweig, übermittelt durch news aktuell