Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260612.2 Gribbohm: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Gribbohm (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Gestern Vormittag entzog sich im Kreis Steinburg ein Autofahrer einer Verkehrskontrolle und flüchtete anschließend vor der Polizei. Auf seiner Flucht beschädigte der Fahrer einen Streifenwagen und verletzte einen Polizeibeamten. Einsatzkräfte nahmen die Person fest. Die Kriminalpolizei Itzehoe und die Staatsanwaltschaft Itzehoe haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 08:30 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus Gribbohm über den Notruf bei der Polizei. Sie gab an, dass ein ihr unbekannter Mann mit einem Pkw auf ihrer Auffahrt parke und auf Ansprache nicht reagiere. Noch vor dem Eintreffen des Streifenwagens habe der Mann mit seinem Fahrzeug das Grundstück wieder verlassen. Aufgrund des übermittelten Kennzeichens stellte sich heraus, dass das Auto zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben war. Grund hierfür war eine vorangegangenen Strafanzeige wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenbesatzung das Fluchtfahrzeug zügig lokalisieren. Der Fahrer missachtete in der Folge sämtliche Anhaltesignale der Beamten. Die anschließende Verfolgungsfahrt führte durch die Ortschaften Vaale, Nutteln, Kleve und Bekdorf und setzte sich schließlich auf der Bundesstraße 5 in Fahrtrichtung Brunsbüttel fort. Hierbei fuhr der Autofahrer auch auf einen Streifenwagen der Polizei auf.

In Bekdorf hielt der Fahrer sein Auto kurzzeitig an. Als einer der Polizeibeamten an das Fahrzeug herantreten wollte, fuhr er erneut los und überrollte hierbei den Fuß eines Polizisten. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt. Letztlich gelang es den eingesetzten Kräften, das Fluchtfahrzeug zu stoppen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Fahrer Widerstand, konnte jedoch von den Beamten überwältigt und vorläufig festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe führt nun ein Ermittlungsverfahren gegen den 31-jährigen, deutschen Beschuldigten unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und dem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, in Zusammenarbeit mit dem Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Itzehoe einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringend Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung und dem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte aufgrund von Fluchtgefahr. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Theresa Straßmann, Polizeidirektion Itzehoe

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