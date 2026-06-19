Kranenburg (ots) - Am Dienstag (16. Juni 2026) wurde in der Zeit zwischen 09:10 Uhr und 09:50 Uhr ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Kranenburg beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der graue Pkw vom Typ BMW X7 stand in einer Parktasche direkt vor dem Ladenlokal, mit der Front zum Gebäude geparkt. Ein bisher ...

mehr