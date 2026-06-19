POL-KLE: Kalkar - Kurzfristige Sperrung der B 57 (Xantener Straße)
Gefahrenstelle
Baum droht auf die Fahrbahn zu fallen
Kalkar (ots)
Die B 57 ( Xantener Straße) in Kalkar ist etwa in Höhe der Einmündung Am Bahndamm aktuell aufgrund einer Gefahrenstelle durch einen beschädigten Baum voll gesperrt. Die Feuerwehr schätzt die Dauer der Sperrung auf etwa 20 - 30 Minuten. (sp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell