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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Kurzfristige Sperrung der B 57 (Xantener Straße)
Gefahrenstelle
Baum droht auf die Fahrbahn zu fallen

Kalkar (ots)

Die B 57 ( Xantener Straße) in Kalkar ist etwa in Höhe der Einmündung Am Bahndamm aktuell aufgrund einer Gefahrenstelle durch einen beschädigten Baum voll gesperrt. Die Feuerwehr schätzt die Dauer der Sperrung auf etwa 20 - 30 Minuten. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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