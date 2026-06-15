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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Versicherungsschutz - dafür unter Cannabiseinfluss

Bingen-Büdesheim (ots)

Am Montag, den 15.06.2026, gegen 19:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Binger Hitchinstraße den 22-jährigen Fahrer eines E-Scooters.

Der Fahrer hatte zuvor versucht, während der Fahrt das an seinem Elektrokleinstfahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen mit dem Fuß zu verdecken. Kurz darauf stellte sich auch der Grund hierfür heraus: Der Versicherungsschutz war nicht mehr gültig und bereits seit März dieses Jahres abgelaufen.

Darüber hinaus ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht und reagierte positiv auf THC.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme angeordnet.

Der 22-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Cannabiseinfluss verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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