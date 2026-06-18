Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Raser gleich zweimal an der Triftstraße "geblitzt"

Trike-Fahrer droht hohes Bußgeld

Bedburg-Hau (ots)

Geschwindigkeitsbegrenzung durch Verkehrszeichen auf 70 Km/h, leichter Kurvenbereich, drei Weiße Kreuze zur Erinnerung an Getötete im Straßenverkehr und gleichzeitig zur Mahnung! Das alles interessierte am Dienstag (16. Juni 2026) den Fahrer eines Trikes (Motorrad mit drei Rädern) offenbar wenig. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung an der Triftstraße in Bedburg-Hau wurde der Fahrer eines Trikes gleich zweimal mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Die Messstelle liegt im Bereich, an dem die Geschwindigkeit auf 70 Km/h beschränkt ist und an dem im vergangenen Jahr drei Menschen bei einem Verkehrsunfall getötet wurden. Gegen 13:19 Uhr wurde der Fahrer, in Richtung Asperden fahrend, mit 105 Km/h gemessen. Um 14:10 Uhr fuhr der Mann dann offensichtlich zurück und wurde in Richtung Querallee mit 135 Km/h registriert! Die Geschwindigkeitsmessanlage fotografiert übrigens die Fahrzeuge von vorne und von hinten. Sollte der Fahrer also angenommen haben, er könne nicht ermittelt werden, weil er nur von vorne aufgenommen wird, dürfte ihm spätestens beim Erhalt des Bußgeldbescheides klarwerden, dass das keine gute Idee war! Der Bußgeldkatalog sieht, bei fahrlässiger Begehungsweise, übrigens für den ersten Verstoß ein Bußgeld von 200,-EUR sowie einen Punkt vor, für den zweiten, erheblich gravierenderen Verstoß ein Fahrverbot von einem Monat, 480,-EUR und zwei Punkten! (sp)

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