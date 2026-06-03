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Polizei Gütersloh

POL-GT: ROADPOL Kontrollwoche "2-Wheelers" - Zahlreiche Zweiräder im Kreis Gütersloh kontrolliert

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Im Zuge der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "2-Wheeler" führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Gütersloh am Dienstag (02.06.) einen Schwerpunkteinsatz durch.

Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Verkehrssicherheit von Motorrad-, Rad-, E-Bike- und E-Scooter-Fahrern. Kontrolliert wurden Fahrverhalten, Sichtbarkeit und Fahrzeugbeschaffenheit. Das alles wirkt sich auf die Sicherheit im Verkehr maßgeblich aus.

Kreisweit wurden am Dienstag über 60 Verstöße geahndet. 23 Fahrrad- und E-Bike-Fahrer fielen auf, die auf der falschen Straßenseite unterwegs waren. Die Benutzung von Wegen entgegen der vorgeschriebenen Richtung stellt immer wieder ein hohes Risiko im Straßenverkehr dar - vor allem für den sogenannten Geisterradler selbst! Hierbei kommt es nicht selten zu schwersten Verletzungen. Grundsätzlich gilt auch da das Rechtsfahrgebot. Nur durch Verkehrszeichen kann es aufgehoben oder eingeschränkt werden.

Darüber hinaus wurden Verstöße aufgrund der Handynutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen geahndet und Verstöße gegen die Versicherungspflicht.

Über die europaweite Kontrollwoche hinaus, widmet sich die Polizei Gütersloh mit im Rahmen der Aktion Radschlag mit repressiven und präventiven Maßnahmen der Bekämpfung von Verkehrsunfällen von und mit Rad-, E-Bike und E-Scooter-Fahrern. Neben den täglich stattfindenden Kontrollen finden auch immer wieder Schwerpunktkontrollen dazu statt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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