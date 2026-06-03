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Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionistische Handlungen: Unbekannter Mann spricht Frau an

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im Gütersloher Ortsteil Avenwedde sprach am Dienstagvormittag (02.06., 11.00 Uhr) ein bislang unbekannter Mann eine Spaziergängerin an. Er saß den Angaben nach auf einer Mauer an der Breslauer Straße in Höhe der Magdeburger Straße. Der ca. 20-jährige Mann zeigte sich dabei in schamverletztender Weise. Er war ca. 180 cm groß und hatte dunkelblonde, schulterlange Haare. Diese hatte er zu einem Zopf gebunden. Am Dienstag trug er eine dunkle Cappy, einen weißen Pullover mit einem Aufdruck auf dem Rücken und eine kurze Hose.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann die Angaben ergänzen oder Hinweise zu dem Mann geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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