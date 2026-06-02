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Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh - Hygienemängel festgestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Wiederholt wurden Gütersloher Gaststätten und Bars im Zuge von kooperativen Kontrollen aufgesucht. Beteiligt waren Kräfte des Hauptzollamts, des Ordnungsamts der Stadt Gütersloh, der Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh sowie der Polizei Gütersloh.

Die Kontrollen fanden am vergangenen Freitag, 29.05 ab 19.30 Uhr statt.

In einem Restaurant am nördlichen Innenstadtrand wurde die Lebensmittelüberwachung fündig. Das Lager befand sich in einem mangelhaften Zustand. Die Lebensmittelüberwachung wird in naher Zukunft weitere Kontrollen durchführen.

Auch der hygienische Zustand eines Imbisses wurde durch die Lebensmittelüberwachung bemängelt. Hier wurden neben konzeptionellen Mängeln auch hygienische Missstände dokumentiert. Zudem ergab sich der Verdacht der Steuerhinterziehung. Eine Prüfung erfolgt.

In einem innenstadtnahen Kiosk wurde eine größere Menge nicht verifizierte CBD-Produkte sichergestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei wird die Kontrollen in unregelmäßigen Abständen im Rahmen des polizeilichen Präsenzkonzepts "Sicherheit im Kreis" fortführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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