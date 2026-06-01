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Polizei Gütersloh

POL-GT: 18-jähriger Autofahrer kollidiert mit Ampelmast

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 18-jähriger BMW-Fahrer kam am Sonntagmorgen (31.05., 09.00 Uhr) nach links von der Fahrbahn ab. Er war auf dem Stadtring Sundern in Richtung Bielefeld unterwegs, als er kurz hinter der Kreuzung Carl-Bertelsmann Straße mit einem Fahrradampelmast kollidierte und zum Stillstand kam. Mit schweren Verletzungen wurde der Gütersloher in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die weiteren Insassen des Fahrzeugs, 16 und 15 Jahre alt, blieben unverletzt.

Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Ampelanlage wurde erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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