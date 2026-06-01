Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht in Schloß Holte-Stukenbrock - Am Hallenbad

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Samstagmittag (30.05., 12.20 Uhr) befuhr eine bislang unbekannte Frau mit einem Fahrrad den Geh- und Radweg an der Straße Am Hallenbad aus Richtung Holter Straße kommend. Begleitet wurde sie von einem Mann und zwei Kindern im Grundschulalter. Zeitgleich befuhr eine 63-jährige Fahrradfahrerin den Geh- und Radweg in die entgegengesetzte Richtung.

Als die bislang unbekannte Radfahrerin nach links auf den neben der dortigen Grundschule entlangführenden Geh- und Radweg abbiegen wollte, versuchte die 63-Jährige den Angaben nach auszuweichen und fiel dabei zu Boden. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Nach einem kurzen Gespräch fuhr die Fahrradfahrerin samt Begleitung weiter. Die Frau soll zwischen 30 und 35 Jahren alt gewesen sein.

Die verletzte 63-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock wurde in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu der entgegenkommenden Frau auf dem Rad geben? Diese nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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