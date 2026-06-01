Polizei Gütersloh

POL-GT: Mülltonnenbrände in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Sonntag (31.05., 04.46 Uhr) brannten mehrere Mülltonnen an der Berliner Straße. Die Mülltonnen standen in einem schmalen Durchgang zwischen den der Berliner Straße und der Schulte-Mönting Straße.

Die Flammen wurden durch die Feuerwehr und die Polizei gelöscht. Durch den Brand entstand Sachschaden an den Tonnen und an beiden angrenzenden Hausfassaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zu der Brandursache sind durch die Kriminalpolizei eingeleitet worden. Angaben zu der Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen rund um den Brandort über die Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 zu melden.

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