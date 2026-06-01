Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Sportgeschäft

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - In der Nacht zu Montag (01.06., 03.10 Uhr) warfen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Sportgeschäfts an der Wilhelmstraße ein. Gestohlen wurden ersten Angaben nach Rucksäcke, Schuhe und Bekleidung. Zeugenangaben nach fuhren drei Personen mit Fahrrädern davon.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort an der Wilhelmstraße machen? Wer kann darüber hinaus Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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