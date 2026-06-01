Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher gelangt in Seniorenheim - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - In der Nacht zu Samstag (29.05., 22.15 Uhr - 30.05., 04.30 Uhr) brach ein bislang unbekannter Mann in ein Zimmer eines Seniorenheims an der Apfelstraße ein. Ersten Erkenntnissen nach gelangte der Mann über eine Außentür in das Zimmer und verließ es nach kurzer Zeit ohne Beute. Der Mann war ca. 30 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort in der Nacht machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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