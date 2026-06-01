Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher auf dem Rückweg gestellt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Eine Bewohnerin stellte am Sonntagmorgen (31.05., 08.40 Uhr) Hebelmarken an einer Terrassentür eines Hauses an der Rotdornallee fest.

Noch auf der Anfahrt bemerkten die Beamten einen verdächtig erscheinenden Mann in der Nähe des Tatorts. Entsprechende Zeugenangaben bestätigten, dass der 49-jährige Mann tatverdächtig für den versuchten Einbruch ist.

Ein Ermittlungsverfahren gegen den 49-jährigen Rheda-Wiedenbrücker wurde eingeleitet.

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