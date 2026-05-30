Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrprüfung an der Brüder-Grimm-Schule

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Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Dienstag (02.06., 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Brüder-Grimm-Grundschule im Ortsteil Wiedenbrück die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention wurden die Prüflinge intensiv vorbereitet, so dass sie die Vorfahrtsregeln kennen. Wenn Sie ihnen am Dienstag begegnen sollten, unterstützen Sie die Kinder bestmöglich, indem Sie Ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Schülerinnen und Schüler tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

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