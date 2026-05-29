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Polizei Gütersloh

POL-GT: Kriminalpolizei ermittelt nach Raub auf 84-Jährige

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Zwei bislang unbekannte Männer haben am Donnerstagabend (28.05.) im Ortsteil Rheda einen Raub auf eine 84-jährige Frau verübt und dabei ihren getragenen Schmuck erbeutet.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalbeamten kehrte die Frau zwischen 19.40 und 19.55 Uhr von einem Spaziergang zurück und befand sich vor ihrem Hauseingang an der Wilhelmstraße. Der Tatort liegt zwischen der Hagemannstraße und der Pixeler Straße. Unvermittelt näherten sich die beiden Täter und hielten die 84-Jährige dann von hinten fest. Sie nahmen ihr anschließend sämtlichen getragenen Schmuck sowie eine goldene Armbanduhr ab und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Beschreibung nach waren beide Männer zwischen 20 - 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Beide hatten ein südländisches Aussehen und sprachen akzentfreies deutsch. Zur Bekleidung liegen aktuell keine Angaben vor.

Zeugen berichteten ersten Ermittlungen zufolge, dass sich kurz vor der Tatbegehung zwei unbekannte Männer auf einem gegenüberliegenden Parkplatz aufgehalten haben und von dort in Richtung Wohnhaus gingen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Raubdelikt machen oder hatte vor oder nach der Tatzeit verdächtige Beobachtungen rund um den Tatortbereich an der Wilhelmstraße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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