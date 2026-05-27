Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße - Zwei Personen leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (BT) - Mittwochnachmittag (27.05.26, 16:12 Uhr) kam es auf der Bielefelder Straße in Halle zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 61-jährige Frau aus Halle die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Steinhagen und kam aus bislang ungeklärten Gründen kurz hinter der Einmündung Friedhofstraße mit ihrem Pkw Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit drei am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Zum Unfallzeitpunkt befand sich darüber hinaus noch ein einjähriges Kind im Fahrzeug.

Beide Insassen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden mit zwei Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Zwei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. An zwei weiteren Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

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