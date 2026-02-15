Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunkener Autofahrer gestoppt

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, den 14.02.2026 wird gegen 23:15 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer ein Schlangenlinien fahrender PKW gemeldet. Das beschriebene Fahrzeug soll aus Allenfeld in Richtung Münchwald fahren. Durch die Polizeibeamten kann das Fahrzeug in Argenschwang einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wird bei dem 53-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,88 Promille. Der Fahrer wird daraufhin zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wird.

